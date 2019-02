Soziale Medien : Sängerin Lina lässt Smartphone öfter in der Tasche

Die Sängerin und Schauspielerin ist in einer digitalen Welt aufgewachsen. Dennoch sei sie nicht ständig und überall mit ihrem Handy beschäftigt, sagt sie.

von dpa

26. Februar 2019, 15:48 Uhr

Hannover (dpa) - Teenie-Star Lina Larissa Strahl, als Sängerin kurz Lina, will weniger Zeit in sozialen Medien verbringen. «Ich lass mein Handy jetzt öfter in der Tasche», sagte die 21-jährige Sängerin und Schauspielerin dem Kindermagazin «Zeit Leo».

Strahl wurde als Bibi Blocksberg im Kinofilm «Bibi & Tina» bekannt und brachte bisher drei Alben heraus. Wenn sie zum Smartphone greife, gehe es meist darum, dass sie sich kurz ablenken oder entspannen wolle: «Ich hör dann lieber gute Musik.»

Auf Instagram oder YouTube gebe es zu viele Leute, die versuchten, eine perfekte Welt vorzuspielen. «Davon darf man sich nicht blenden lassen», meinte die 21-Jährige. Die meisten Fotos hätten wenig mit dem echten Leben zu tun. «Das ist alles inszeniert.»