Drehbeginn : Sam Mendes dreht Kriegsdrama «1917» mit vielen Stars

von dpa

29. März 2019, 09:13 Uhr

Die Starbesetzung für das geplante Kriegsdrama «1917» unter der Regie von Sam Mendes (53, «James Bond») wächst.

Kurz vor dem geplanten Drehstart stoßen nun auch die Schauspieler Benedict Cumberbatch (42, «Doctor Strange») und Colin Firth (58, «The King's Speech») zu der Besetzung. Die Dreharbeiten sollen im April beginnen, wie die Filmstudios DreamWorks Pictures und Universal Pictures bekanntgaben.

Der Film folgt zwei jungen britischen Soldaten, gespielt von George MacKay («Captain Fantastic») und Dean-Charles Chapman («Game of Thrones») an einem Tag während des Ersten Weltkriegs im Jahr 1917. Mark Strong, Andrew Scott und Richard Madden spielen ebenfalls mit. Als Kameramann ist Roger Deakins («Blade Runner 2049») an Bord.

Mendes, der auch das Drehbuch schrieb und der mitproduziert, arbeitete schon oft mit dem Studio DreamWorks zusammen, etwa bei seinem oscarprämierten Debütspielfilm «American Beauty» (1999) und den Dramen «Road to Perdition» (2002) und «Zeiten des Aufruhrs» (2008).