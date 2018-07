Cross-Dressing : Sam Smith trägt gern Frauenkleider

Bei Mode geht es nicht ums Geschlecht, sodnern um guten Geschmack. Findet Grammy-Preisträger Sam Smith.

17. Juli 2018

Der britische Musiker Sam Smith (26) trägt seit seiner Kindheit gern Frauenkleider. «Dass es bei uns keine feste Einteilung in Jungssachen und Mädchensachen gab, hat sicher auch dazu geführt, dass ich jetzt so locker mit meiner Homosexualität umgehen kann», sagte der Sänger («Stay With Me») dem Kindermagazin «Zeit Leo».

Ob er Männer- oder Frauenkleidung trägt, entscheidet Smith nach eigenen Worten schon immer spontan - «je nachdem, ob ich mich gerade besonders männlich oder besonders weiblich fühle». Seine Eltern waren davon nicht immer begeistert. «Die fanden das nicht besonders hübsch. (…) Trotzdem haben sie gesagt: Wenn du das schön findest, Sam, dann unterstützen wir dich!», sagte Smith. «Bei uns durfte auch jeder einfach machen, was er gern mochte.»

Der Grammy-Preisträger Smith nutzt seine Bekanntheit mittlerweile, um öffentlich über Themen wie Cross-Dressing - also Männer in Frauenkleidung und Frauen in sehr männlicher Montur - zu sprechen: «Weil ich gemerkt habe, dass ich damit viele Menschen erreiche. Weil ich berühmt bin, sehen mich viele, wenn ich als Frau unterwegs bin, und reden darüber. Das ist gut!»