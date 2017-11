Neu auf Blu-ray : Sammleredition zu Takeshi Kitanos «Kikujiros Sommer»

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Dal Zennaro 1 von 1

Es ist eines der berührendsten und feinfühligsten Werke von Japans Meisterregisseur Takeshi Kitano: In «Kikujiros Sommer» erzählt er von einem kleinen Jungen, der von seiner Großmutter wegläuft, um seine Mutter zu suchen.

Doch schon bald ist er nicht mehr allein - der eigentlich eher schroffe Taugenichts Kikujiro wird von seiner Frau verdonnert, den kleinen Jungen zu begleiten.

Jetzt ist zu dem Werk von 1999 eine wunderbare Fan-Edition herausgekommen. Zu der gehören neben dem Film auf DVD und Blu-ray auch der Soundtrack als CD sowie ein weiterer Film: Kitanos Action-Komödie «Ryuzo and the Seven Henchmen» liegt der 4-Disc Limited Edition als Blu-ray bei und wird damit in Deutschland zum ersten Mal überhaupt veröffentlicht.

Hinzu kommt einiges Bonusmaterial zu «Kikujiros Sommer» selbst: So geben ein Making-of und ein Interview mit Kitano Einblicke in die Arbeit am Film, während ein umfangreiches Booklet viel Hintergründiges zum Regisseur und seinem Werk bietet.

