Auktion : Sammlung von Robin Williams wird versteigert

Robin Williams war in Hollywood ein gefeierter Star. Nun wird die Sammlung des 2014 verstorbenen Schauspielers versteigert. Das Datum der Auktion steht bereits fest.

von dpa

21. Juli 2018, 10:49 Uhr

Die Sammlung des US-Schauspielers Robin Williams (1951-2014) und seiner langjährigen Ehefrau Marsha soll im Herbst in New York für einen guten Zweck versteigert werden.

Kunstwerke, Filmandenken, Auszeichnungen, Uhren, Möbel und anderes mehr stünden bei der Auktion am 4. Oktober zum Verkauf, teilte das Auktionshaus Sotheby's in New York mit. Ein Teil des Erlöses soll Wohltätigkeitsorganisationen gespendet werden.

Williams war mit Filmen wie «Good Morning, Vietnam», «Der Club der toten Dichter», «Flubber» oder «Mrs. Doubtfire - Das stachelige Kindermädchen» weltweit bekannt geworden. Der Schauspieler nahm sich 2014 das Leben. Williams hatte drei Kinder und war dreimal verheiratet, zwischen 1989 und 2010 mit der Produzentin Marsha Garces Williams.