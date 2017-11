Köchin : Sarah Wiener wirbt für gute Kita- und Schulverpflegung

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefanie Järkel 1 von 1

von dpa

erstellt am 13.Nov.2017 | 15:33 Uhr

Schulen und Kindertagesstätten kommt nach Ansicht der Fernsehköchin Sarah Wiener bei der Ernährungsbildung eine besondere Verantwortung zu.

«Für das Ess- und Ernährungsverhalten sind die ersten Lebensjahre prägend. Darum ist es wichtig, dass Kinder schon in der Kita den Umgang mit frischen Lebensmitteln lernen», sagte Wiener am Montag beim 8. Aktionstag Kita- und Schulverpflegung im Rahmen der Fachmesse GastRo in Rostock.

Neben Eltern trügen auch Erzieher sowie Cateringfirmen, die Kitas und Schulen mit Essen beliefern, Verantwortung. «Wir alle müssen zusammenarbeiten. Das Beste ist, wenn Kinder praktische Erfahrungen sammeln können und ausgewogene Ernährung erleben», betonte die 55-Jährige.

GastRo Aktionstag