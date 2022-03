TV-Tipp : Schatten einer Familie: Krimi „Das Quartett - Dunkle Helden“

Für die vier Ermittler in Leipzig geht es im neuen Fall um das Geheimnis einer prominenten Familie, die in einen Mord verwickelt ist.

Leipzig steckt mitten im Wahlkampf. Das Amt des Oberbürgermeisters will der Sohn eines legendären Vaters übernehmen. Doch dann droht ein Familiengeheimnis ans Licht zu kommen und alles zunichte zu machen. Darum geht es am Samstag im vierten Fall „Dunkle Helden“ der Krimireihe „Das Quartett“ (ZDF, 20.15 Uhr). Eine Frau liegt erschlagen in ihrer Gartenla...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.