Lähmung : Schauspieler Samuel Koch hofft auf Heilung

Der querschnittgelähmte Schauspieler Samuel Koch denkt manchmal über Heilung nach.

«Ich würde sagen, ein heimliches, stilles, unterbewusstes Hoffen. Sei es auf die Forschung, die rasend voranschreitet oder auf irgendwas, was außerhalb der Schulmedizin liegt, was nicht erklärbar ist», sagte Koch der Deutschen Presse-Agentur.

Zuversicht zieht er dabei auch aus seinem christlichen Glauben. «Wenn man so will, schon. Ich glaube, dass es mit Sicherheit Dinge gibt, die nicht erklärbar sind. Dass es Dinge gibt, die die Schulmedizin nicht erklären kann. Ohne dies mir täglich ins Bewusstsein zu rufen: Es schwingt schon mit.» Koch wird am kommenden Donnerstag (28.9.) 30 Jahre alt.

In der ZDF-Show «Wetten, dass..?» war er am 4. Dezember 2010 schwer gestürzt. Er hatte versucht, in der Live-Sendung ein fahrendes Auto auf Sprungfedern zu überspringen. Er kann sich nur in seinem elektrischen Rollstuhl fortbewegen. Koch schloss seine Schauspiel-Ausbildung in Hannover ab. Er ist am Staatstheater Darmstadt engagiert.

