Polizei ermittelt : Schauspielerin Adea Shabani ermordet aufgefunden

Sie stand noch ganz am Anfang ihrer Karriere. Vor einem Monat verschwand die Schauspielerin Adea Shabani plötzlich, jetzt wurde sie tot aufgefunden.

von dpa

29. März 2018, 15:29 Uhr

Gut einen Monat nach dem Verschwinden der Schauspielerin Adea Shabani haben Polizisten im US-Bundesstaat Kalifornien die Leiche der 25-Jährigen gefunden.

Ihr Körper sei in einem flachen Grab in einem Wildschutzgebiet Nordkaliforniens entdeckt worden, teilte der Sheriff des dortigen Bezirks Nevada County mit.

Die aufstrebende Schauspielerin, die auch als Model arbeitete, sei durch stumpfe Gewalt gegen den Kopf gestorben, hieß es in der auf Facebook verbreiteten Mitteilung. Eine Obduktion habe den Verdacht erhärtet, dass sie umgebracht wurde. Shabani, die laut US-Medien in Mazedonien geboren wurde und seit einigen Jahren in Los Angeles lebte, war seit dem 23. Februar verschwunden.

Nach einem Bericht der «Washington Post» geriet ein Mann unter Verdacht, mit dem die junge Schauspielerin eine Affäre hatte und mit dem sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens unterwegs war. Dessen Aussage bei der Polizei zufolge hatten sich beide gestritten, woraufhin er sie an einer Landstraße abgesetzt habe. An dieser Darstellung tauchten laut Zeitung aber schon bald Zweifel auf. Der Mann wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Als Polizisten ihn vor einer Woche ermittelten und sein Auto anhalten wollten, floh er und lieferte sich über mehr als 80 Kilometer eine Verfolgungsjagd mit ihnen. Als das Auto schließlich zum Stehen kam, erschoss sich der Mann. Ob dies als Schuldeingeständnis zu werten sei, teilten die Ermittler zunächst nicht mit. «Dies sind komplexe Ermittlungen, um das Mindeste zu sagen», erklärte der zuständige Chefermittler William Hayes in Los Angeles.