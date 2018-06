Traumhafter Tag : Schauspielerin Sarah Tkotsch hat geheiratet

Mit "GZSZ" ist Sarah Tkotsch einem breiten Publikum bekannt geworden. Für sie gibt es gerade nur gute Zeiten - sie hat geheiratet.

von dpa

26. Juni 2018, 16:00 Uhr

Schauspielerin Sarah Tkotsch (30; «Gute Zeiten, schlechte Zeiten», «In aller Freundschaft») hat sich am Wochenende getraut: «Es war ein traumhafter Tag. Ich habe den wunderbarsten Menschen, den ich kenne, am Strand in Portugal geheiratet», ließ sie am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur über ihre Sprecherin ausrichten.

«Ich wurde von meinen Gefühlen komplett überwältigt, es war der schönste Tag in meinem Leben, den ich mit wundervollen Menschen teilen konnte», so Tkotsch weiter. Wer ihr Ehemann ist, will die Schauspielerin nicht verraten. An dem Sandstrand, der von Felsen eingeschlossen wird, hatte die Schauspielerin ihren Mann kennengelernt - und dort fand auch die Trauzeremonie statt.

Am Sonntag hatte die 30-Jährige auf Instagram ein Foto veröffentlicht, das zwei Hände mit Eheringen aneinandergeschmiegt zeigt. Dazu hatte sie «endlich verheiratet» geschrieben, zusammen mit Hashtags wie «happy» und «unglaublich» und mit Herzaugen-Emojis. Dass sie in festen Händen ist, hatte sie ihren Fans im Februar des vergangenen Jahres mitgeteilt, im Dezember folgte die Nachricht von der Verlobung.

Tkotsch war als Tochter des Wiener «Tatort»-Kommissars Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) bekannt geworden, spielte jeweils mehrere Jahre in «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» und «In aller Freundschaft» mit. Sie arbeitet auch als Synchronsprecherin. Eine Zeit lang war sie mit mit Schauspieler Jörn Schlönvoigt liiert.