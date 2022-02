Stranger Things : Schauspielerin und Aktivistin: Millie Bobby Brown wird 18

Seitdem sie mit der Serie „Stranger Things“ über Nacht zum Weltstar avancierte, gilt Millie Bobby Brown als Wunderkind, It-Girl und Mode-Ikone. Und sie ist eine Schauspielerin, die eine klare Haltung hat.

Mit acht Jahren fasste die in Marbella geborene Britin den Entschluss, Schauspielerin zu werden. Ihre Eltern unterstützen sie aktiv bei dem Unterfangen, schickten sie zu Theater-Workshops und zogen mit ihr nach Hollywood, nachdem eine Schauspiel-Agentin auf sie aufmerksam geworden war. Brown erhielt erste kleinere Engagements in Serien wie „Once Upon a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.