Tod mit 32 Jahren : Schlagzeuger aus „School of Rock“: Kevin Clark gestorben

Er spielte den Schlagzeuger in „School of Rock“. Nun ist Kevin Clark auf tragische Weise ums Leben gekommen.

New York | Der US-Schauspieler Kevin Clark, der in der Komödie „School of Rock“ einen Schlagzeuger spielte, ist tot. Clark sei bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen, berichteten US-Medien heute unter Berufung auf Polizei und gerichtsmedizinische Behörden in Chicago. Er sei auf seinem Fahrrad von einem Auto erfasst worden. Clark wurde nur 32 Jahre alt. In...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.