Promi-show : Schon vorbei

So ein Pech aber auch! Für Brilli ist es schon vorbei. Brilli ist eine von mehreren Figuren in der Fernsehsendung „The Masked Singer“. Promis treten darin in verrückten Kostümen auf. Brilli trug etwa eine riesige schwarze Brille, eine turmhohe Frisur und fröhlich gestreifte Hosen.

Wer genug Punkte bekommt, darf in die nächste Runde. Wer ausscheidet, muss die Maske abnehmen. Für Brilli war das nun schon in der ersten Sendung der neuen Staffel der Fall. Im Kostüm steckte die Moderatorin Jeannine Michaelsen. Die fand das schade, bedankte sich aber sehr bei der Erfinderin des Kostüms: „Vielen Dank, dass ich dein Brilli sein durfte“....

