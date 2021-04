Auktion : Schuhe von Kanye West für 1,8 Millionen Dollar versteigert

Turnschuhe hatten bei Auktionen zuletzt immer wieder mit hohen Preisen für Schlagzeilen gesorgt. Nun hat ein eigens für US-Rapper Kanye West angefertigtes Paar einen Rekordpreis erzielt.

New York | Ein Paar von US-Rapper Kanye West (43) bei der Grammy-Verleihung 2008 getragene Turnschuhe ist für 1,8 Millionen Dollar (etwa 1,5 Millionen Euro) versteigert worden. Das sei der höchste Preis, der jemals bei einer öffentlichen Versteigerung für ein Paar Turnschuhe bezahlt worden sei, teilte das Auktionshaus Sotheby's in New York mit. Die Schuhe ...

