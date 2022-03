Auszeichnungen : Sean Penn: Oscar-Boykott bei Gala ohne Selenskyj

Die Verleihung der Oscars wird traditionell mit einem rauschenden Fest zelebriert. Aber wie gehen die Veranstalter mit dem Krieg in der Ukraine um? Ein Oscar-Preisträger hat eine klare Vorstellung.

Der Oscar-Preisträger und Aktivist Sean Penn (61) hat am Vortag der 94. Academy Awards zu einem Boykott der Gala aufgerufen, falls sie ohne den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj stattfindet. In einem CNN-Interview sagte der Schauspieler und Regisseur am Samstag, dass ein Erscheinen Selenskyjs bei der Show vor einem Millionenpublikum eine gr...

