ProSieben : Sebastian Pufpaff hat Corona: Wer übernimmt heute „TV total”?

von Daniel Benedict

19. Januar 2022, 15:06 Uhr

Wegen einer Corona-Erkrankung muss Sebastian Pufpaff seine ProSieben-Show „TV total” heute einem Freund anvertrauen. Wer ist die Ersatzkraft?

Mit den Formaten von Joko und Klaas macht ProSieben das linearen Fernsehen immer wieder zum überraschenden Live-Ereignis. Der Suspense des Überrumpelns ist dem Sender offenbar schon tief in die DNA eingeschrieben. Selbst Pannen macht ProSieben jetzt zum Gimmick: Die heutige Ausgabe von „TV total” wird heute gerade deshalb interessant, weil der Moderator Sebastian Pufpaff nicht dabei ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Schlechte Nachricht: Kein Raab-Comeback

„Sebastian Pufpaff ist an Corona erkrankt und kann ‘TV total’ morgen leider nicht moderieren”, twitterte der Sender am Dienstagnachmittag. Wer übernimmt, blieb dabei geheim: „Wir versprechen, dass wir einen fantastischen Ersatz für Mittwoch finden”, hieß es nur. Auch Pufpaff selbst nennt keinen Namen: „Ein guter Freund übernimmt ‘TV total’ und ich kann, darf, will und muss sagen, es gibt keine bessere Vertretung.”

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Das Einzige, das ProSieben noch preisgibt, ist eine schlechte Nachricht für Fernseh-Nostalgiker: Stefan Raab wird seine Bildschirmrente nicht für ein „TV total”-Comeback unterbrechen. Die Beweisführung im ProSieben-Tweet ist wasserdicht: „Er hat mittwochs immer Maniküre.”

Sendetermin: „TV total” ohne Sebastian Pufpaff läuft am Mittwoch, 19. Januar 2022, ab 20.15 Uhr.