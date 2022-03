Kuppelshow : Siebte Staffel „Love Island“: Neues Konzept für große Liebe

Heiße Flirts, wilde Liebeleien – und wahre Liebe? Die Kuppelshow „Love Island“ geht in eine neue Runde. Neben nackter Haut sollen die Zuschauer jedoch vor allem eines zu sehen bekommen: echte Gefühle.

„Alles neu für die Liebe.“ Zum siebten Mal läutet RTLzwei am Montag (20.15 Uhr) eine neue Staffel der Datingshow „Love Island“ ein. Unter dem Motto „Festival of Love“ sollen sich erneut flirtwillige Singles über einen Zeitraum von drei Wochen in einer Reihe von Spielen und Dates besser kennenlernen. Im besten Fall können sie neben 50.000 Euro Preisgel...

