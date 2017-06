Was ist mit Jon Snow? : Siebte Staffel von «Game of Thrones» startet

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Kalaene 1 von 1

Das lange Warten hat endlich ein Ende: Am 16. Juli startet bei HBO die siebte Staffel von «Game of Thrones». Was ist mit Jon Snow? Wie ergeht es Daenerys Targaryen und ihren Drachen? Und was erlebt Arya Stark?

Ziemlich genau ein Jahr ist es nun her, dass die sechste Staffel der gefeierten und mehrfach ausgezeichneten Serie mit zahlreichen Cliffhangern beendet wurde. Seitdem befeuerten einige wenige Bilder die Spekulationen bei den Fans. Ein erster Trailer verriet auch nicht wirklich viel: Möglicherweise gibt es einen neuen Maester und die Greyjoys scheinen noch immer auf ihren Schiffen unterwegs zu sein.

Die erste Folge der neuen Staffel wird nach der HBO-Premiere am Abend des 16. Juli einen Tag später dann auch bei Sky zu sehen sein. Ende August folgt die letzte Folge. Die achte und letzte Staffel soll 2018 erscheinen.

von dpa

erstellt am 23.Jun.2017 | 10:10 Uhr