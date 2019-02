Eigenproduktion : Sky gibt zweite Staffel von «Der Pass» in Auftrag

Da die ersten acht Folgen der Serie erfolgreich war, soll es jetzt weitergehen. Details zur Story sind aber noch nicht bekannt.

von dpa

20. Februar 2019, 13:01 Uhr

Der Pay-TV-Sender Sky setzt seine Eigenproduktion «Der Pass» fort. Es wurden neue Folgen der Serie in Auftrag gegeben, die vom kommenden Winter an gedreht werden sollen, wie der Sender am Mittwoch mitteilte.

Die ersten acht Folgen mit dem deutsch-österreichischen Ermittlerduo (Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek), das einen Serienmörder jagt, waren am 25. Januar gestartet. Das kreative Team von Staffel eins soll den Angaben zufolge auch bei der Fortsetzung wieder mit an Bord sein: Regie und Drehbuch übernehmen Cyrill Boss und Philipp Stennert, produziert wird die Serie von Quirin Berg und Max Wiedemann, österreichische Koproduzenten sind Dieter und Jakob Pochlatko.

«Nach "Babylon Berlin" und "Das Boot" war auch die dritte Sky Original Production "Der Pass" auf Sky ein voller Erfolg», hieß es zur ersten Staffel. Alle weiteren Details zur Story und zum Cast würden rechtzeitig bekanntgegeben, kündigte der Sender an.