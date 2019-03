Trauer : Sohn von Luke Perry: Mein Dad hat mich inspiriert

Nach dem Tod von «Beverly Hills, 90210»-Star Luke Perry äußert sich sein Sohn Jack erstmals auf Twitter und Instagram.

von dpa

07. März 2019, 10:14 Uhr

Nach dem Tod von «Beverly Hills, 90210»-Star Luke Perry, hat sich sein Sohn Jack Perry (21) auf Twitter und Instagram dazu geäußert.

Der 21-Jährige schrieb am Donnerstagmorgen: «Für viele Menschen war er vieles Verschiedenes. Für mich war er immer einfach nur mein Dad. Er hat mich geliebt, unterstützt und dazu inspiriert, der beste Mensch zu sein, der ich sein kann». Dazu postete Jack Perry zwei Bilder. Auf einem davon ist er selbst als Kind mit seinem Vater zu sehen. Inzwischen hat sich Jack Perry als «Jungle Boy» in der US-Wrestling-Szene einen Namen gemacht.

Auch Jacks Schwester Sophie (18) postete am Dienstagabend auf Instagram ein Foto, auf dem sie und ihr Vater zu sehen sind, und dankte für die Unterstützung und Liebe ihrer Familie. Luke Perry war am Montag im Alter von 52 Jahren nach einem Schlaganfall gestorben, wie sein Sprecher bestätigte. Aufgrund dessen sagte sein Sohn Jack eine Wrestling-Show am 13. März in Los Angeles ab, wie die Wrestling-Organisation «Bar Wrestling» auf Twitter mitteilte.