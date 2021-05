Auszeichnung : Sophia Loren: „Ich kann ohne das Kino nicht leben“

Die 86-jährige italienische Kino-Legende ist mit dem Filmpreis David geehrt worden. In ihrer Dankesrede sagte sie, sie habe nicht vor, vom Film Abschied zu nehmen.

Rom | Die italienische Kino-Legende Sophia Loren möchte trotz ihres Alters von 86 Jahren weiter Filme drehen, um glücklich zu sein. Die Oscar-Preisträgerin erhielt am Dienstagabend in Rom den nationalen Filmpreis David als beste Hauptdarstellerin in „Du hast das Leben vor dir“. „Ich weiß nicht, ob das mein letzter Film war“, sagte Loren bei der Preisgala...

