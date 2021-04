Internetphänomen : Spanischer Komiker „El Risitas“ gestorben

Sein Lachen war höchst ansteckend. Und ein im Netz hochgeladenes Video hat Juan Joya Borja schließlich international berühmt gemacht. Nun ist der spanische Komiker gestorben.

Sevilla | Der spanische Komiker Juan Joya Borja alias „El Risitas“ (der Kichernde), in Deutschland als „Papá Verdad“ bekannt, ist mit 65 Jahren in einem Krankenhaus seiner Heimatstadt Sevilla gestorben. Entsprechende Medienberichte bestätigte das Krankenhaus Virgen del Rocío am Donnerstag. Sein enger Freund Francisco Beltrán sagte der Deutschen Presse-Agentu...

