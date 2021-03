Leichtathletik : Speerwurf-Olympiasieger Klaus Wolfermann wird 75

Am 3. September 1972 sorgt Klaus Wolfermann mit seinem Olympiasieg im Speerwurf bei den Sommerspielen in München für die Sensation. Seitdem ist er einer der populärsten Sportler in Deutschland.

Penzberg | Klaus Wolfermann ist sich sicher, wer sein nächster deutscher Nachfolger als Speerwurf-Olympiasieger wird. „Mein Tipp: Johannes Vetter gewinnt Gold, und auch der dritte Platz geht an einen Deutschen“, prophezeit der Leichtathletik-Held der Münchner Sommerspiele von 1972, der an diesem Mittwoch seinen 75. Geburtstag feiert. Der deutsche Rekordler Ve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.