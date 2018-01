Neues aus Hollywood : Spike Lees «Nola Darling» läuft weiter

vergrößern 1 von 1 Foto: Ralf Hirschberger 1 von 1

erstellt am 03.Jan.2018 | 13:57 Uhr

Spike Lees Komödie «Nola Darling» hat Zukunft. Netflix lässt nach dem Erfolg der ersten Staffel weitere acht Episoden produzieren. Das teilten US-Regisseur und Drehbuchautor Lee sowie die Hauptdarstellerin DeWanda Wise zum Jahresbeginn in einem Instagram-Video mit. «Nola Darling» ist die Geschichte einer jungen Künstlerin in Brooklyn, die neben ihrer Arbeit die romantische Beziehung zu drei verschiedenen Männern deichselt.

Neben aktuellen Themen wie der Trump-Wahl, der Gentrifizierung des New Yorker Stadtbezirks Brooklyn und dem Wandel sexueller Ansprüche steht Nolas Selbstdefinition im Vordergrund. Lee (60) hatte die Geschichte der unabhängigen jungen Frau bereits in seinem gleichnamigen Filmdebüt von 1986 erzählt. An der Netflix-Fassung arbeiten seine Frau Tonya Lewis Lee sowie unter anderen die zweifache Pulitzer-Preisträgerin Lynn Nottage als Produzenten mit.