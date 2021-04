TV-Tipp : „Starkes Team“: ZDF-Polizisten zwischen Wurstbude und Villa

Vor fünf Jahren trat Stefanie Stappenbeck im Hauptstadt-Krimi „Ein starkes Team“ erstmals auf. Die Berlinerin hat an ihrer Figur Linett Wachow immer noch Neues zu entdecken. Jetzt ermittelt sie wieder.

Berlin | Die Arzthelferin Esther (Danielle Barkay) sieht die letzten Sekunden ihrer Chefin noch als Schattenriss hinter weißen Vorhängen. Die junge Frau ist auf dem Weg in den Feierabend und ahnt nicht, dass die Frau, die da so wild fuchtelt, gleich sterben wird. Am nächsten Morgen liegt Dr. Susanne Oppermann (Klara Höfels) auf dem Praxisboden in ihrem Blut...

