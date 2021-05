Filmpreise : Stars gehen Reformen bei Golden Globes nicht weit genug

Die Golden Globes stehen schon länger in der Kritik. Einige Hollywoodstars wie Scarlett Johansson oder Mark Ruffalo beklagen fehlende Diversität und Sexismus.

Los Angeles | Mehrere Stars und wichtige Firmen in Hollywood haben angekündigte Reformen bei den Golden Globes als nicht weitreichend genug kritisiert. Netflix und Amazon kündigten an, die Zusammenarbeit mit dem Verband der Auslandspresse in Hollywood (HFPA/Hollywood Foreign Press Association) weiter ausgesetzt zu lassen. Das könnte unter anderem bedeuten, dass ...

