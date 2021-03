Prominente Richterin : Statue von Ruth Bader Ginsburg in New York enthüllt

Die Richterin am höchsten US-Gericht wurde von ihren Fans wie ein Popstar gefeiert. Ginsburg galt als Vorreiterin für Frauenrechte und liberale Denkweisen. Jetzt erinnert eine Statue an sie.

New York | Rund ein halbes Jahr nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg ehrt eine erste Statue die prominente Richterin in ihrer Heimatstadt New York. Die etwa lebensgroße Bronze-Statue wurde am Freitag (Ortszeit) in einem Einkaufszentrum im Stadtteil Brooklyn enthüllt - und im Anschluss gleich von vielen Besuchern fotografiert. Entstanden ist das Werk des Künst...

