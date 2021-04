Musik-Bande : Stefanie Hertel: Gemeinsames Musizieren hift der Familie

Countrymusik für den Zusammenhalt: More Than Words heißt die Band, in der Stefanie Hertel gemeinsam mit ihrer Tochter und ihrem Mann Musik macht.

Chemnitz | Für Volksmusik- und Schlagersängerin Stefanie Hertel ist die gemeinsame Band mit ihrer Tochter und ihrem Ehemann eine Möglichkeit für mehr Familienzeit. „Wir wollen mehr Zeit als Familie miteinander verbringen, und das gelingt uns durch More Than Words“, sagte die 41-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Zusammen mit ihrer Tochter Johanna Mross (19...

