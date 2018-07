Mittelalter-Serie : Steigt Maisie Williams bei «Game of Thrones» aus?

Kultserien entwickeln ihre eigene Dynamik. Jetzt spekulieren Fans über «Game of Thrones»-Star Maisie Williams.

von dpa

09. Juli 2018, 15:02 Uhr

Schauspielerin Maisie Williams (21) hat ihre Fans mit einem Foto vom «Game of Thrones»-Set in der nordirischen Hauptstadt Belfast in Aufregung versetzt.

Williams, die in der Serie Publikumsliebling Arya Stark spielt, postete am Wochenende auf ihrem Instagram-Account ein Foto von blutverschmierten weißen Turnschuhen und schrieb dazu: «Auf Wiedersehen, Belfast. Auf Wiedersehen, Arya. Auf Wiedersehen, Game of Thrones.»

Zahlreiche Fans verstanden den Beitrag anscheinend als versteckten Hinweis der Schauspielerin auf den bevorstehenden Tod ihrer Figur. «Ich schwöre bei Gott, wenn Arya stirbt, sterbe ich auch», schrieb etwa ein User.

Andere interpretierten Williams' Nachricht wegen des Hashtags «#lastwomanstanding» (auf Deutsch etwa: «Die letzte Frau, die übrig geblieben ist») als genau gegenteilige Aussage und hofften, dass Arya die anderen Seriencharaktere am Ende überlebt. Ob sich aus den Worten der Schauspielerin tatsächlich Rückschlüsse auf die Serien-Zukunft von Arya Stark schließen lassen, ist fraglich: Wahrscheinlicher ist wohl, dass sich Williams in ihrem Post auf den Abschluss der Dreharbeiten zur achten und finalen «Game of Thrones»-Staffel bezieht, die 2019 ausgestrahlt werden soll.