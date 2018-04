Holocaust-Drama : Steven Spielberg: «Schindlers Liste»-Dreh war besonders hart

Steven Spielberg hat in seiner Laufbahn sehr viele Film gedreht. Am härtesten sollen die Arbeiten zu «Schindlers Liste» gewesen sein. Eine Szene sorgte sogar für den traumatischsten Tag seiner gesamten Karriere.

von dpa

28. April 2018, 14:01 Uhr

Kein Film soll Steven Spielberg (71) so mitgenommen haben wie sein Holocaust-Drama «Schindlers Liste». Besonders erschütternd seien für die gesamte Filmcrew die Dreharbeiten im Konzentrationslager Auschwitz gewesen, sagte er zum 25-jährigen Jubiläum des 1993 veröffentlichten Films.

«(Die Szene), in der alle ihre Kleider ausziehen, war wohl der traumatischste Tag meiner gesamten Karriere», sagte Spielberg. Auch die deutschen Darsteller in SS-Uniformen hätten ihm zu schaffen gemacht. An einem Abend während der Dreharbeiten habe die Filmcrew aber das jüdische Pessach-Fest gefeiert, wobei israelische und deutsche Schauspieler nebeneinander gesessen und sich abwechselnd aus einem religiösen Büchlein (Haggada) vorgelesen hätten. In dem Moment «fing ich an zu weinen», sagte der heute 71-jährige Spielberg.

Die schwierigen Dreharbeiten in der polnischen Stadt Krakau habe er mit Hilfe eines guten Freundes überstanden: Komiker Robin Williams habe ihn einmal pro Woche bei einer 15-minütigen Comedy-Einlage am Telefon «​hysterisch»​ zum Lachen gebracht. Während der Aufnahmen musste Spielberg gleichzeitig am Dinosaurier-Abenteuer «Jurassic Park» arbeiten. «In mir sammelte sich eine ungeheure Menge Groll und Wut darüber, dass ich von «Schindlers Liste» zu Dinosaurier jagenden Jeeps wechseln musste», sagte Spielberg.

Der Oscar-Preisträger sah den Film am Donnerstag beim Tribeca Film Festival in New York mit mehreren Schauspielern. Es war das erste Mal, dass der 71-jährige Filmemacher sein Holocaust-Drama seit den Premieren in Deutschland, Polen und Österreich 1993 mit Publikum sah.