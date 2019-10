International Music Awards : Sting wird beim Musikpreis IMA für Lebenswerk ausgezeichnet

Rockmusiker Sting bekommt den neuen Musikpreis IMA für sein Lebenswerk. Dafür kommt er Ende November nach Berlin.

von dpa

31. Oktober 2019, 10:32 Uhr

Der britische Rockmusiker Sting (68) bekommt beim neuen Musikpreis IMA den «Hero Award» für sein Lebenswerk. Das gaben die Veranstalter bekannt. Der frühere Sänger der Band The Police soll zudem bei der Verleihung am 22. November in Berlin auftreten.

Der Brite, der am Donnerstag zu seinem einzigen Deutschland-Konzert in der Hauptstadt weilte, steht ab Januar in mehreren US-Städten auf der Theaterbühne, um sein Stück «The Last Ship» zu präsentieren. Im Mai startet er dann ein längeres Engagement in Las Vegas. Für sein aktuelles Album «My Songs» nahm der Songwriter alte Hits neu auf - darunter Klassiker wie «Every Breath You Take» oder «Fields of Gold».

Die vom Musikmagazin «Rolling Stone» präsentierten International Music Awards (IMA) sind die ersten Musikpreise nach dem Ende des Echo vor eineinhalb Jahren. In der Jury sitzen auch internationale Stars, darunter Ex-Oasis-Frontmann Liam Gallagher oder Popsängerin Charli XCX. Bei der Preisvergabe in mehreren Kategorien soll nach Angaben der Veranstalter nicht allein der kommerzielle Erfolg, sondern vor allem die künstlerische Relevanz stehen.