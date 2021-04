Hollywood : Strippend zum Filmstar: Channing Tatum wird 40

. In „Magic Mike“ stahl Channing Tatum einem gewissen Matthew McConaughey die Schau. Immer wieder spielt er körperbetonte Rollen. Dabei, so sagte er einmal, stecke in ihm eigentlich ein „dickes Kind“.

Manchem Hollywood-Star sind frühere Gelegenheitsjobs rückblickend peinlich. Nicht so Channing Tatum. Er versuchte nie zu verheimlichen, dass er sich mit 19 als Stripper ein Zubrot verdiente - ein Job, der ihm schließlich zu jenem Engagement verhalf, das den Amerikaner weltberühmt machen sollte. „Ohne diese Information hätte sich Steven Soderbergh, ...

