Daumen drücken : Sylvie Meis denkt immer noch täglich an den HSV

Die Ex-Frau des Ex-HSV-Profis Rafael van der Vaart leidet mit den Hamburger Kickern mit. Sie wünscht sich sehnlich, dass der Verein in der Bundesliga bleibt.

von dpa

22. März 2018, 17:06 Uhr

Die Fußball-Bundesliga ohne den Hamburger SV darf es nicht geben - zumindest wenn es nach Sylvie Meis (39), der ehemaligen Frau des Ex-HSV-Profis Rafael van der Vaart geht.

«Jeden Tag denke ich an den HSV», sagte sie bei der Vorstellung ihrer ersten Sonnenbrillen-Kollektion am Donnerstag in Hamburg. Das liege zwar auch daran, dass sie einen HSV-Schlüsselanhänger habe.

Gleichwohl leide sie aus vollem Herzen mit dem Bundesliga-Dino. «Ich unterstütze diesen Verein, ich drücke die Daumen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Bundesliga ohne den HSV stattfinden soll.»