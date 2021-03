„The Masked Singer“ : „Tagesschau“-Sprecherin Rakers als Küken enttarnt

Bei der ProSieben-Show „The Masked Singer“ singen Prominente in aufwendigen Bühnenkostümen um die Wette. Eine „Tagesschau“-Sprecherin muss nun Federn lassen.

Köln | „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers ist in der ProSieben-Show „The Masked Singer“ als plüschiges Küken enttarnt worden. Die 45-Jährige zog sich am Dienstagabend die Maske vom Gesicht, in der sie unerkannt an der Sendung teilgenommen hatte. Da ihr die Zuschauer aber zu wenige Stimmen gaben, musste die „Tagesschau“-Sprecherin ihre wahre Identität e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.