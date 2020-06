Verwechslungskomödie : «Takeover - Voll vertauscht» mit den Lochis

Zwei 18-Jährige treffen sich in einem Freizeitpark. Als die beiden merken, wie ähnlich sie sich sehen, fassen sie einen Plan.

von dpa

29. Juni 2020, 10:47 Uhr

Zwei 18-Jährige begegnen sich in einem Freizeitpark, wo sie ihre Ferien verbringen. Ein Schock, denn sie sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Als sich der erste Schrecken gelegt hat, fassen Danny und Ludwig einen Plan. Sie wollen ihre Leben tauschen.

Danny ist künftig der verwöhnte Sohn aus reichem Hause. Ludwig dagegen taucht in das gemütliche Chaos ein, das in Dannys Familie herrscht. Anfangs klappt es gut, doch dann geht es plötzlich drunter und drüber.

«Takeover - Voll vertauscht» ist der zweite Kinofilm von Heiko und Roman Lochmann. In ihrem Debüt «Bruder vor Luder» spielten die als Lochis berühmt gewordenen einstigen YouTuber noch sich selbst. Jetzt schlüpfen sie in richtige Rollen und stiften als Danny und Ludwig an der Seite von Schauspielern wie Lisa-Marie Koroll, Alexandra Neldel oder Kai Wiesinger reichlich Verwirrung.

Takeover - Voll vertauscht, Deutschland 2020, 87 Min., FSK ab 0, von Florian Ross, mit Heiko und Roman Lochmann, Alexandra Neldel und Lisa-Marie Koroll

