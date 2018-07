TV-Ermittler : «Tatort»-Kommissar Milberg und seine «Neue» wollen Harmonie

Als Mila Sahin steht Almila Bagriacik («4 Blocks») für zwei «Tatort»-Filme neben Axel Milberg vor der Kamera. Zu sehen ist sie als Nachfolgerin von Sibel Kekilli erstmals am 2. September im Film «Borowski und das Haus der Geister».

von dpa

12. Juli 2018, 16:48 Uhr

Im Kieler «Tatort» setzen TV-Ermittler Axel Milberg (61) und seine neue Kollegin Almila Bagriacik (28) auf Harmonie.

Ihre beiden Kommissare Klaus Borowoski und Mila Sahin bedienten nicht Klischees wie «die stressen sich, die bitchen sich an, Ober sticht Unter, erfahren gegen nichterfahren», sagte Milberg am Donnerstag in Hamburg. «Das sind alles so abgekaute Knochen, das hat uns nicht interessiert.» Diese Konstellation sei so wahnsinnig oft schon erzählt worden, für das neue Team an der Förde aber stehe fest: «Nö, diesmal nicht.»

Als die in der Türkei geborene und in Berlin aufgewachsene und lebende Bagriacik von der «Tatort»-Zusage erfuhr, war sie gerade mit ihrem Hund spazieren. «Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, weil ein anderes Rollenprofil gesucht war», erzählte sie. «Ich konnte es nicht glauben und habe direkt danach einen Radschlag gemacht.» Das Casting mit Milberg sei zuvor sehr schön verlaufen, «da war eine unfassbar schöne Energie». Für die Besetzung der Rolle gab es lediglich eine Idee, wie Sabine Holtgreve vom Norddeutschen Rundfunk (NDR) berichtete, die sah aber ganz anders aus: eine Frau um die 40 aus dem skandinavischen Raum.

Inzwischen stand Bagriacik («4 Blocks» auf TNT Serie, NSU-Drama «Die Opfer - Vergesst mich nicht» im Ersten) für zwei Filme der ARD-Reihe vor der Kamera. Zu sehen ist sie als Nachfolgerin von Sibel Kekilli, die an Milbergs Seite als Kommissarin Sarah Brandt ermittelte, erstmals am 2. September im Film «Borowski und das Haus der Geister». Eine Herausforderung sei nun, die Harmonie zwischen ihr und ihm zu erzählen, sagte Milberg. «Geht das gut, wenn man ein Team, das funktioniert, zeigt? Spricht man mit den echten Ermittlern, dann heißt es immer ganz früh: Es ist Teamarbeit.»