Sexismus : Taylor Swift kritisiert Scherz in Netflix-Serie

Das fand Posängerin Taylor Swift gar nicht witzig. In einer Serie wurde über ihr Privatleben gelästert.

New York | Die US-Sängerin Taylor Swift hat die Serie „Ginny & Georgia“ für einen abfälligen Scherz kritisiert. Die 31-Jährige postete am Montag auf Twitter ein Foto mit einem Zitat aus der Netflix-Serie, in dem es heißt: „Was kümmert es dich? Du wechselst die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.