Filmpreise : «The Irishman» und «Joker» im Oscar-Rennen

«The Irishman», «Joker» und «Little Women» gehen ins Rennen um den Oscar als bester Film. Die Werke gehören zu den insgesamt neun Anwärtern für den wichtigsten Filmpreis der Welt.

von dpa

13. Januar 2020, 14:52 Uhr

Nominiert wurden außerdem «Le Mans 66 - Gegen jede Chance», «Jojo Rabbit», «Marriage Story», «1917», «Once Upon a Time in Hollywood» und «Parasite». Das teilte die Oscar-Akademie am Montag in Los Angeles mit.