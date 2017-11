Spektakel : «The Justice League»: Action mit Staraufgebot

vergrößern 1 von 1 Foto: - 1 von 1

von dpa

erstellt am 13.Nov.2017 | 11:22 Uhr

Es ist ein Zusammentreffen der Superhelden: Wonder Woman, Batman und Superman sind nur einige der Stars in diesem neuen Action-Spektakel. Auch die Besetzung kann sich sehen lassen - vor der Kamera sind unter anderem Gal Gadot, Ben Affleck, Jesse Eisenberg, Amy Adams, Jeremy Irons und Henry Cavill zu sehen.

Und um was geht es in «The Justice League»? Batman und Wonder Woman wollen ein bisher nie gewesenes Bündnis von Helden schaffen - doch möglicherweise ist es schon zu spät, um den Planeten vor einem übermächtigen Angriff zu schützen.

The Justice League, USA 2017, Filmlänge und FSK noch unbekannt, von Zack Snyder und Joss Whedon, mit Gal Gadot, Ben Affleck, Henry Cavill

