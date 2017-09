Abenteuerfilm : «The Lego Ninjago Movie»: Neues Spielzeugfiguren-Spektakel

vergrößern 1 von 1 Foto: - 1 von 1

18.Sep.2017

Unzählige Kinder weltweit sind wohl mit diesen kleinen, gelben Spielfiguren und den zahlreichen Klötzchen und anderen Bausteinen aufgewachsen: mit Lego.

Vor drei Jahren kam dazu dann mit «The Lego Movie» auch der passende Film in die Kinos. Die Hauptfigur war Emmet, ein Bauarbeiter - und natürlich eine Legofigur. Nun kommt ein weiteres Abenteuer-Spektakel mit den gelben Helden in die Kinos: In «The Lego Ninjago Movie» steht der Kampf um Ninjago City im Mittelpunkt.

The Lego Ninjago Movie, USA 2017, keine Angaben zur Länge und FSK, von Charlie Bean, Paul Fisher und Bob Logan.

