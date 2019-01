Zwischen Roadmovie und Krimi : «The Mule» von und mit Clint Eastwood

In seinem neuen Film führt Clint Eastwood Regie und übernimmt die Hauptrolle. Er spielt einen greisen Kriegsveteranen, der mit einem dubiosen Job seine Haushaltskasse aufbessert.

von dpa

28. Januar 2019, 13:35 Uhr

Hollywood-Veteran Clint Eastwood schlägt mit 88 Jahren in «The Mule» gleicht doppelt zu - als Regisseur und Hauptdarsteller. Nach einer wahren Begebenheit spielt er den Kriegsveteranen Leo Sharp, der im hohen Alter als Drogenkurier für ein mexikanisches Kartell Kokain in die USA schmuggelte.

Der ergraute Rentner fällt den Fahndern zunächst nicht auf, die Drogenbosse bessern seine Kasse großzügig auf. Eastwood inszeniert «The Mule» als eine Mischung aus Roadmovie, Krimi und Familiendrama. Es ist sein erster Auftritt vor der Kamera seit «Back in the Game» im Jahr 2012. An seiner Seite spielen Bradley Cooper, Michael Peña und Dianne Wiest mit.

The Mule, USA 2018, 116 Min., FSK o.A., von Clint Eastwood, mit Clint Eastwood, Bradley Cooper, Michael Peña, Dianne Wiest