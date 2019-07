Südfrankreich : Theaterfestival Avignon mit Serebrennikow-Stück

Theater vor imposanter Kulisse: Das Festival in Avignon will Politik und Poesie verbinden.

von dpa

03. Juli 2019, 11:34 Uhr

Von Frankreichs Star Emmanuelle Béart bis hin zu dem kremlkritischen Regisseur Kirill Serebrennikow: Das Theaterfestival in Avignon brilliert in diesem Jahr mit bedeutenden Namen.

Auch die für Avignon typische Dosis an Gesellschaftskritik fehlt nicht. Das Festival sei keine Blase, die es von der Welt trenne, sagte Olivier Py, der Leiter des rund dreiwöchigen Festivals, das am Donnerstagabend (4. Juli) startet. Man wolle Politik und Poesie miteinander verbinden, erklärte der Intendant.

Eröffnet wird das 73. Theaterfestival, das weltweit zu den bedeutendsten zählt, mit «Architecture» im Ehrenhof des Papstpalastes. Das Stück handelt von einer Künstler- und Intellektuellen-Familie vor dem Hintergrund des aufkommenden Nazismus in Europa.

In dem zeitgenössischen Werk des französischen Regisseurs und Choreografen Pascal Rambert spielen zahlreiche Stars mit, darunter Emmanuelle Béart, Denis Podalydès und Stanislas Nordey. Béart stand in Avignon im Ehrenhof zuletzt 2013 in dem Stück von Peter Handke «Par les villages» auf der Bühne, das von dem Regisseur und Darsteller Nordey inszeniert wurde.

Zu den Höhepunkten zählt auch «Outside» des russischen Regisseurs und Kremlkritikers Kirill Serebrennikow. Das Stück ist ein Porträt des chinesischen Kultfotografen Ren Hang, der sich 2017 mit 29 Jahren das Leben genommen hatte. Hang war wegen seiner Aktfotos immer wieder verhaftet worden.

Das Projekt entstand vor zwei Jahren kurz bevor Serebrennikow im August 2017 in Moskau wegen des Vorwurfs der Veruntreuung staatlicher Fördergelder verhaftet und unter Hausarrest gestellt wurde. Im April wurde dieser überraschenderweise aufgehoben. Verlassen darf der 49-Jährige die Stadt jedoch nur mit Genehmigung. Laut Festivalleitung wird er bei der Uraufführung in Avignon nicht dabei sein.

Auf dem Programm des Festivals, das bis zum 23. Juli läuft, stehen über 40 Stücke, darunter mehr als 30 Uraufführungen.