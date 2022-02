Schauspieler : Tom Holland arbeitete inkognito in Londoner Bar

Um sich auf seine Rolle in „Uncharted“ vorzubereiten, hat der „Spider-Man“-Star eine zeitlang als Barkeeper gearbeitet. Er sollte allerdings nicht lange undercover bleiben.

Der Hollywoodstar Tom Holland (25) hat eine Zeit lang inkognito in einer Londoner Bar gearbeitet, um sich auf seine Rolle in dem Film „Uncharted“ vorzubereiten. „Ich bin dorthin gegangen und habe die Barkeeper-Kleidung angezogen und war dort undercover. Es hat Spaß gemacht“, sagte der Brite dem US-Radiosender Sirius XM. Bevor er Schichten in der Bar üb...

