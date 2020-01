Filmpreise : Top-Stars als Presenter bei der Oscar-Verleihung

Sie haben alle im letzten Jahr einen Oscar gewonnen. Diesmal überreichen sie selbst die Trophäen. Die Filmakademie hat die Namen der ersten vier hochkarätigen Presenter bekanntgegeben.

von dpa

22. Januar 2020, 09:35 Uhr

Knapp drei Wochen vor der Oscar-Vergabe hat die Filmakademie die ersten Star-«Presenter» bekanntgegeben, die bei der Gala Trophäen verteilen werden.

Die vier am Dienstag verkündeten prominenten Helfer sind die Oscar-Gewinner von 2019, Rami Malek («Bohemian Rhapsody»), Olivia Colman («The Favourite - Intrigen und Irrsinn»), Regina King («If Beale Street Could Talk») und Mahershala Ali («Green Book - Eine besondere Freundschaft»).

Zum zweiten Mal in Folge steht auch in diesem Jahr kein Gastgeber auf der Oscar-Bühne, die Gala wird allein mit Star-Präsentatoren bestritten. Weitere Mitwirkende sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden. Die Trophäen werden am 9. Februar in Los Angeles zum 92. Mal vergeben.