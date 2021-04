Gedenken : Trauerfeier für Rapper DMX in New York

Mit großer Straßenparade und Social-Media-Livestream: Musikerfreunde, Fans und Familienangehörige haben dem vor kurzem verstorbenen Rapper DMX gedacht. Für Aufsehen sorgte ein riesiger Monstertruck.

New York | Zwei Wochen nach dem Tod von US-Rapper DMX haben Angehörige, Kollegen und Fans mit einer Parade und einer Trauerfeier in New York dem Musiker Tribut gezollt. Die Zeremonie in der Eventhalle Barclays Center wurde in den Social-Media-Kanälen des Künstlers live übertragen. Ein roter Sarg stand auf der Bühne. Wegen Corona-Auflagen waren in der großen A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.