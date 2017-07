Adel : Traumhochzeit von Welfenprinz Ernst August in Hannover

vergrößern 1 von 2 Foto: -- 1 von 2

Eine Kutsche, vielleicht jubelnde Zuschauer, ein glückliches Brautpaar: Ernst August, Erbprinz von Hannover, wird kurz vor seinem 34. Geburtstag seine Verlobte Ekaterina Malysheva heiraten. Das Großereignis in Hannover könnte das Image der Welfen ordentlich aufpolieren.

Die kirchliche, evangelische Trauung am Samstag (8. Juli) wird der Altbischof der evangelischen Landeskirche Hannover, Horst Hirschler, vornehmen. Die gebürtige Russin sei vom russisch-orthodoxen zum protestantischen Glauben übergetreten, bestätigte Hirschler.

Doch zu diesem Zeitpunkt sind die beiden schon frisch vermählt - zumindest für die Behörden. Zwei Tage vorher (6. Juli) gibt der Welfenprinz seiner Verlobten in der Ratsstube im ersten Stock des Neuen Rathauses standesamtlich das Jawort. Trauen wird sie Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD). Um trauen zu dürfen, musste Schostok einen Lehrgang machen. Das Paar hat sich nach Angaben der Stadt ausdrücklich eine einfache und persönliche Zeremonie gewünscht.

Die Trauung wird komplett auf Englisch ablaufen. Dafür seien alle deutschen Dokumente übersetzt worden, hieß es. Ernst August ist in London aufgewachsen und lebte dort auch mit seiner Katya zusammen.

Dass viele internationale Gäste erwartet werden, beeinflusst auch die kirchliche Trauung. Wegen verschiedener Muttersprachen gebe es für die Messe schriftliche Übersetzungen ins Englische und Russische, schilderte Hirschler, der Abt des Klosters Loccum ist. Nervös ist der 83-Jährige deswegen nicht, schließlich habe er bei Trauungen Routine.

Hirschler kennt die Familie seit langem. Auch Ernst Augusts Halbschwester Alexandra (17) habe er damals in Österreich getauft. Sie ist die Tochter von Ernst August (63) und seiner zweiten Frau Caroline von Monaco (60). Ernst August ist Sohn aus erster Ehe, seine Mutter und die seines Bruders ist die Schweizerin Chantal Hochuli.

Über die Gästeliste der Hochzeit ist bisher wenig durchgesickert, es gibt aber Gerüchte. «Ich vermute schon, dass es ein größeres Ereignis werden wird. Dafür spricht ja schon allein die Marktkirche als Trauort», sagte der ARD-Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert.

Der 80-jährige Kenner rechnet damit, dass einige Vertreter deutscher Fürstenhäuser mitfeiern werden. Die Welfen zählen zu den ältesten Adelsgeschlechtern Europas. Von 1714 bis 1837 saßen die Herrscher von Hannover auch auf dem Thron von Großbritannien und Irland. Dass Gäste vom englischen Königshaus kommen werden, ist aber unwahrscheinlich.

An den Feierlichkeiten teilnehmen dürfte aber der König von Spanien, Felipe VI.. Der 49 Jahre alte Monarch ist der Taufpate des Bräutigams. Nicht nur in das spanische Königshaus gibt es Verbindungen der Welfen, das gilt auch für die ehemalige griechische Dynastie. Die Großtante Ernst Augusts, Friederike, war Prinzessin von Hannover und Königin von Griechenland.

Glamour dürfte auch Ekaterinas Schwägerin in spe mitbringen: Die Verlobte von Ernst Augusts Bruder Christian, Alessandra de Osma, modelte schon für Chanel. Sie wird gerüchteweise Brautjungfer sein.

Regionale und traditionelle Akzente zu setzen, scheint vor allem dem Bräutigam wichtig: Während des Gottesdienstes, der nur für geladene Gäste ist, wird der Knabenchor Hannover singen, beim Verlassen der Kirche sollen Mitglieder einer Schützenbruderschaft Spalier stehen. Draußen wartet eine historische Kutsche. Vier braune Hengste sollen das Gefährt nach Angaben des Landgestüts Celle ziehen.

Schon der Urururgroßvater des Bräutigams, König Georg V., nutze die Kutsche 1843 bei seiner Hochzeit mit Königin Marie. «Es ist schon etwas Besonderes, dass sie so wie vor Jahrhunderten zum Einsatz kommt», sagte eine Mitarbeiterin des Landgestüts. Ein erfahrener Kutscher, der die Pferde gut kenne, werde sie am Tag der Hochzeit lenken. Das Paar wird von der Altstadt nach Herrenhausen gefahren.

Ob dann viele Zuschauer den Straßenrand säumen werden, bleibt abzuwarten. Die meisten Menschen in Hannover üben sich in norddeutscher Zurückhaltung, wenn sie nach ihrem Interesse an dem Event gefragt werden. Einige finden es aber gut, dass das Paar in Hannover heiratet und auch in die Region ziehen möchte. «Weil es zu Hannover gehört», erklärte eine Passantin in der Altstadt. Eine andere, weniger an der Hochzeit interessierte Frau sagte: «Ich wünsche ihnen viel Glück.»

Der Rest der Feierlichkeiten ist privat gehalten. Nach dem Ende der Kutschfahrt an der Galerie Herrenhausen empfängt das Paar dort seine Hochzeitsgesellschaft. Wie die Braut dabei aussehen wird, ist eines der größten Geheimnisse um die Hochzeit: Die Designerin Sandra Mansour, eine gute Freundin, entwerfe das Kleid, wie Malysheva im Interview mit der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» verriet.

Mansour soll nach einem «Bild»-Bericht insgesamt drei Kleider für Katya entworfen haben: Eines für die Kirche, eines für den Empfang und ein drittes für den Vorabend. Das Hochzeitskleid für die Trauung besteht demnach aus feiner Spitze und ist mit zig Perlen besetzt. Die libanesische Designerin verwendet meist fließende, zarte Stoffe.

Die große private Party steigt dann am Samstagabend in der Marienburg, dem Familiensitz der Welfen. Insgesamt zehn Tage lang - vor und nach der Hochzeit - ist das Schloss für Besucher geschlossen.

von dpa

erstellt am 06.Jul.2017 | 04:00 Uhr