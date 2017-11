Drehbuch der Coen-Brüder : Trügerisch: George Clooneys «Suburbicon»

vergrößern 1 von 1 Foto: Hilary Bronwyn Gayle 1 von 1

von dpa

erstellt am 06.Nov.2017 | 09:38 Uhr

George Clooney ist nicht nur ein rund um den Globus verehrter und von den Klatschspalten genau beobachteter Schauspieler. Er arbeitet auch als Produzent und Regisseur. In dieser Funktion hat er bereits Filme gemacht wie «Monuments Men» oder «Good Night, and Good Luck.».

Nun hat sich der Amerikaner eines älteren Drehbuchs der Coen-Brüder («The Big Lebowski») angenommen. Und daraus einen Film gemacht, der uns mitnimmt in ein nur scheinbar paradiesisches Vorstadt-Amerika der 1950er Jahre. In der Gemeinde Suburbicon passieren seltsame und grausame Dinge. Mittendrin: ein leicht fülliger Matt Damon und Julianne Moore in einer Doppelrolle.

Suburbicon, USA 2017, 105 Min., FSK ab 16, von George Clooney, mit Matt Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac

Suburbicon