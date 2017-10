Madame Tussauds : Trump zieht nach Berlin

vergrößern 1 von 1 Foto: Monika Skolimowska 1 von 1

Der US-Präsident zieht in die deutsche Hauptstadt. Zumindest als lebensechte Wachsfigur. Nina Zerbe, Pressesprecherin bei Madame Tussauds Berlin, zeigte in den Werkstätten von Madame Tussauds in London bereits das schweigende Exemplar des Präsidenten samt Schild mit der Aufschrift „I love Berlin“. Insgesamt waren an der Herstellung der lebensechten Figur 16 Mitarbeiter beteiligt. Sie kann ab dem 17. Oktober 2017 in der Berliner Niederlassung von Madame Tussauds besichtigt werden.