Blumen- und Pflanzentipps : TV-Sendung «Kaffee oder Tee» profitiert vom eigenen Garten

Viele Fernsehsendungen entstehen momentan unter erschwerten Bedingungen. «Kaffee oder Tee» hat da einen entscheidenden Vorteil.

von dpa

15. Juni 2020, 08:17 Uhr

Die Macher der Fernsehsendung «Kaffee oder Tee» freuen sich in der Corona-Zeit über ihren Garten. «Der Garten ist Gold wert», sagte der Chef der Sendung, Thorsten Fleischmann, in Baden-Baden.

Dort im Freien könnten die wegen des Coronavirus geltenden Abstands- und Hygienevorschriften besser eingehalten werden als im Inneren in Fernsehstudios. Die Grünanlage des Südwestrundfunks (SWR) in Baden-Baden dient der Live-Sendung für Blumen- und Pflanzentipps für Balkon und Garten sowie für Expertengespräche.

Die Ratgebersendung «Kaffee oder Tee» im SWR Fernsehen mit den Sendegebieten Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland kommt jeden Werktag live aus Baden-Baden. Ebenso die deutschlandweite Sendung «ARD-Buffet» im Ersten.

Wegen des Coronavirus hat der SWR für alle seine Fernsehsendungen Schutzmaßnahmen ergriffen. So wurden zum Beispiel die Besucher- und Mitarbeiterzahlen in den Sendungen reduziert. Zudem kommen viele Gäste nicht mehr ins Studio, sondern werden per Video live zugeschaltet.

