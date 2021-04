Corona-Infektion : TV-Star Günther Jauch weiter in Quarantäne

Zum zweiten Mal muss TV-Star Günther Jauch wegen einer Corona-Infektion bei einer RTL-Show passen. Es ist unklar, ob er beim nächsten Mal wieder dabei sein wird.

Köln | Der mit Corona infizierte TV-Star Günther Jauch ist auch in den nächsten Tagen weiter in Quarantäne. In der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert!“, bei er eigentlich hätte dabei sein sollen, wurde der Moderator am Samstagabend live kurz zugeschaltet. Seinen Promikollegen Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger sagte er über seinen Gesun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.